В Финляндии полицейские задержали подозреваемого в нападении на школу. Об этом сообщает ИА Регнум.

Стрельба в школе в финском городе Вантаа случилась утром 2 апреля. Как сообщают правоохранительные органы, ранены трое учеников школы. Нападавшего удалось поймать спустя несколько часов после начала стрельбы.

«Арест прошел спокойно. У преступника было огнестрельное оружие. Подозреваемый и оружие находятся в распоряжении полиции», — заявили в пресс-службе.

Личность нападавшего не раскрывается.

Ранее мы писали о том, что Следственный комитет проверит певицу Манижу после поста о теракте в «Крокусе». Напомним, звезда опубликовала видеообращение, в котором заметила пытки при задержании террористов. В итоге жалобу на нее написал активист Александр Карабанов. Мужчина попросил проверить Манижу по статье об оправдании терроризма.