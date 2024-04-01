Mash: СК РФ проверит певицу Манижу после поста о теракте в «Крокусе»

Главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину направили бумагу с просьбой проверить певицу Манижу. Инициатором стал соучредитель Фонда защиты национального и исторического наследства Александр Карабанов.

Подробности приводит Telegram-канал Mash.

По его информации, СК проверит Манижу по статье об оправдании терроризма. Поводом стал ее пост после теракта в «Крокусе». Исполнительница назвала задержание террористов «публичной пыткой».

На ее слова обратил внимание Карабанов. Он просил наказать певицу, если экспертиза увидит оправдание терроризма в словах Манижи.

Напомним, 27 марта Манижа указала на жесткое задержание террористов из «Крокуса». При этом певица Алла Пугачева под постом артистки извинилась и написала: «Прости!»

22 марта несколько вооруженных человек ворвались в концертный зал в Красногорске и открыли стрельбу по зрителям, пришедшим на концерт группы «Пикник». После этого нападавшие подожгли «Крокус».