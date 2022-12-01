В Финляндии из-за перебоев с электричеством будут какать в пакеты

Власти Финляндии предложили научить школьников испражняться в пакеты, если в образовательных учреждениях на долгое время отключат электричество. Эта информация появилась в группе «Finrix — Финляндия: новости, события, культура» в соцсети «ВКонтакте».

В детские сады и школы столицы разослали рекомендации, в которых была инструкция, как детям следует ходить в туалет, если будут перебои с электричеством. Учителя недовольны, ведь им придется относить пакеты с неприятным содержимым в место для хранения. Они выступили против инициативы.

Председатель Профсоюза учителей Хельсинки Тимо Саавалайнена считает, что рекомендации необходимо улучшить.

«Эти инструкции были плохо продуманы. Я сразу связался с руководством и спросил, что можно сделать, чтобы улучшить эти инструкции», — отметил мужчина.

Главный специалист по вопросам образования в Хельсинки Сату Ярвенкаллас заявила, что правила будут обновлены после полученных комментариев и отзывов.

Инструкции для учителей прописаны на 20 страницах. Там сказано о том, как обеспечивать образовательные учреждения продуктами питания, как подготовиться к отключениям света и отопления, а также о том, как коммуницировать с родителями учеников.

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