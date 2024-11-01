В феврале подписал контракт: депутат пропал после обстрела в Курской области

Депутат Госсобрания Башкортостана Алексей Локотченко пропал в Курской области. Он в составе контрактников Минобороны РФ попал под обстрел ВСУ. Вместе с ним исчез еще одни военнослужащий, передает Telegram-канал «Осторожно, новости».

В феврале текущего года депутат подписал контракт с МО России. Позавчера ночью он в составе штурмового отряда отправился на зачистку села Борки Суджанского района. Подразделение попало под обстрел. После эвакуации в лагерь вернулись не все. Локотченко пропал, вместе с ним исчез сослуживец.

Журналисты узнали о случившемся от помощницы народного избранника. Женщина заявила, что депутат мог попасть в плен и даже погибнуть. В Госсобрании информацию об исчезновении Алексея ни подтвердили, ни опровергли.

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