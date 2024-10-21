Год на фронте: актер из сериалов «Зверобой» и «Василий Теркин» отправился служить в зону СВО

Актер, дублер и каскадер Владимир Ефремов из Чувашии отправился служить в зону спецоперации. Он находится на передовой уже год.

Ефремов в свои 33 года решил оставить успешную карьеру и уйти на фронт. Когда Владимир только прибыл в распоряжение, то его определили в 106-ю дивизию ВДВ, передает издание pg21.ru.

До участия в СВО артист снялся в нескольких популярных проектах. Его можно увидеть в таких проектах, как «Александр I», «Шеф. Мужская работа», «Зверобой», «Пророк. История Александра Пушкина» и «Василий Теркин».

О планах артиста по возвращению к мирной жизни и работе пока ничего не известно. Ефремов в последнее время не выходил на связь через социальные сети.

Ранее «Ветераны России» предложили актеру Стивену Сигалу пойти на СВО. Несколько лет назад он получил российское гражданство.