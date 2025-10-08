В этом году вышла замуж: молодая учительница погибла при ударе ВСУ

В результате ракетного обстрела ФОКа в Белгородской области погибла молодая учительница. 25-летняя женщина в этом году вышла замуж. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

ВСУ нанесли удар по физкультурно-оздоровительному комплексу в поселке Маслова Пристань Белгородской области. Погибли три человека, среди них – 25-летняя местная учительница.

Педагог преподавала русский язык и литературу в одной из школ поселка. Она скончалась на месте. По имеющейся информации, в момент удара женщина как раз направлялась на работу. Школа, в которой она работала, находится всего в нескольких минутах ходьбы от разрушенного спорткомплекса. В учебном заведении обеспокоились, когда учительница не появилась к началу урока.

Как сообщает SHOT, все погибшие являлись сотрудниками ФОКа. Молодая учительница, предположительно, также работала в комплексе. В этом году девушка вышла замуж.

Мать подтвердила гибель дочери, отметив, что полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, и медики ничего не смогли сделать.

По предварительным данным, в результате обстрела трое человек погибли, еще один пострадал и был ранен. Здание физкультурно-оздоровительного комплекса частично разрушено. Существуют опасения, что под завалами могут находиться люди. Спасательные работы продолжаются.

