«Герой!»: в Белгороде погиб мужчина, помогавший на месте прошлой атаки ВСУ на город

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил о гибели мужчины в результате нового обстрела ВСУ. Погибший оказывал помощь на месте предыдущей атаки на город.

По словам главы региона, мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.

«Он погиб на рабочем месте, помогая справиться с последствиями предыдущего обстрела… Герой! Выражаю всем его родным и близким самые искренние слова соболезнования», — написал Гладков в публикации.

Он отметил, что жертвой очередной атаки украинских ракет стал еще один мужчина, который был доставлен в больницу с тяжелым осколочным ранением. Врачи долгое время боролись за его жизнь, но спасти его не удалось. Губернатор также выразил искренние соболезнования его родным и близким.

Гладков рассказал, что в результате удара по объекту инфраструктуры в Белгороде на ряде улиц наблюдаются проблемы с электричеством. Все аварийные и оперативные службы работают на месте.

