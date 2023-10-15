В этой смерти много вопросов: хозяин коммунальной квартиры нашел мертвой 23-летнюю съемщицу

Молодая гражданка Узбекистана погибла при невыясненных обстоятельствах в коммунальной квартире. Девушка снимала жилье у петербуржца. Он и обнаружил ее труп во время очередного посещения, передает Фонтанка.

Житель Северной столицы наведался к своей 23-летней квартиросъемщице накануне, 14 октября, днем. Девушка арендовала комнату на Среднеохтинском проспекте с 31 июля. Дверь оказалась заперта снаружи. Внутри помещения лежал труп иностранки, ключа при этом на месте не было. Кроме того, пропали документы гражданки Узбекистана.

Что стало причиной смерти девушки, пока неизвестно. Для установления деталей ее гибели труп был направлен в морг на судебно-медицинскую экспертизу. Также оперативники изъяли из комнаты вещи, которые могут помочь в расследовании дела: справку от гинеколога, упаковку из-под сим-карты, отпечатки пальцев и тому подобное.

Ранее жительница Северной столицы нашла разлагающийся труп мужчины в мусороприемнике. По факту обнаружения тела незнакомца была назначена проверка.