В Энгельсе школьницы обокрали магазин одежды и помахали камере

В Энгельсе две школьницы обворовали магазин одежды и помахали камере рукой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Саратовской области.

Уточняется, что кража произошла вечером 7 ноября в ТЦ «Лазурный», расположенном на площади Ленина. Две несовершеннолетние девочки зашли в магазин одежды, после чего вынесли оттуда вещи стоимостью около 10 тысяч рублей. Покидая магазин, юные грабительницы помахали рукой в камеру наблюдения.

Благодаря записи видеонаблюдения правоохранители смогли оперативно установить личности подозреваемых. Примечательно, что обе девочки являются членами благополучных семей.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по факту кражи.

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