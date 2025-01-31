Пять человек погибли из-за взрыва гранаты, которую принес ребенок

В Азербайджане ребенок нашел на улице гранату, которую принес и взорвал дома. В результате случившегося погибли пять человек, в том числе трое несовершеннолетних. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на местные СМИ.

По данным источника, все произошло на территории поселка. Ребенок нашел гранату на улице во время игры и не понял, что она представляет опасность. Несовершеннолетний житель принес находку домой.

«Когда он передавал гранату членам семьи, произошел взрыв. В результате пять человек погибли», — говорится в сообщении издания Media.az.

Отмечается, что еще двое человек были ранены. Пострадавшие находятся в больнице. На месте происшествия работают правоохранители, которые устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали о том, что в Коломне у 14-летнего школьника взорвалась граната на внеклассном мероприятии. Детей привели в местный клуб, где проходила выставка в честь освобождения Ленинграда от блокады – муляжи боеприпасов давали подержать ученикам.