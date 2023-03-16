В Электростали парень убил возлюбленную после предложения заняться групповым сексом

В Московской области, городе Электросталь, молодой человек напал на свою девушку и до смерти избил ее после полученного предложения заняться групповым сексом. Его возлюбленная скончалась на месте. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Осведомленный источник рассказал изданию, что в гости к паре пришли друзья, чтобы провести время вместе. В компании были две подруги девушки и один парень. Они отдыхали, пока оставшейся без пары гостье не пришла идея, как скрасит их досуг. Она предложила присутствующим в квартире заняться групповым сексом. Хозяин жилья отреагировал на идею довольно резко. Он обратился к своей избраннице и попросил ее выгнать всех из-за этого.

В итоге все переросло в серьезный конфликт, в ходе которого было решено отправить домой одинокую гостью. Пара вышла проводить ее на улицу, но уходить девушка явно не собиралась. Она попыталась еще раз завлечь своим предложением молодых людей и стала откровенно соблазнять парня. Источник отметил, что она приставала к нему и лезла рукой в штаны.

Из-за действий подруги возлюбленной молодой человек вышел из себя. Но больше его возмутило то, что его сожительница, казалось, никак не реагировала на происходящее. Она даже защищала приятельницу и заступалась за нее. Тогда парень не смог совладать с эмоциями и напал на свою избранницу. Он нанес ей несколько сильных ударов по лицу и голове. От полученных травм она скончалась на месте, не дождавшись, пока приехала скорая помощь.

Также СМИ удалось выяснить, что обвиняемый и раньше был замечен в жестоком обращении с женщинами. В 2017 году он изрезал ножом свою подругу, что привело его к уголовной ответственности.

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