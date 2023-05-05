В Электростали молодую мать зарезали на глазах у четырехмесячной дочери

В городе Электросталь расследуют жестокое убийство молодой женщины. Ее зарезали прямо на глазах у четырехмесячной дочери. О подробностях узнали «Известия».

Как стало известно, жуткий инцидент произошел 3 мая. Мать с ребенком приехала на вечеринку в квартиру на улице Пушкина. По предварительной информации, сама она проживала в Москве, но решила развеяться в другом населенном пункте. Однако все закончилось для нее весьма печально.

Обеспокоенные из-за шума соседи вызвали полицию, а приехавшие на вызов сотрудники обнаружили труп, лежащий рядом с малышкой. Очевидцы сообщили, что убийц москвички было трое, и они были пьяны. Их довольно быстро разыскали и задержали, также по подозрения попала еще одна женщина. Проверка по факту произошедшего продолжается.

Тело погибшей было направлено в морг, а девочку доставили в больницу для обследования. На данный момент решается вопрос, с кем теперь будет жить девочка после смерти матери.

Ранее в Выборге повар расчленил мертвого друга и раскидал части его тела по городу. Преступление мужчина совершил, сильно поссорившись с приятелем из-за долга. В ходе конфликта он схватился за нож и ударил им жертву в горло. После этого он попытался избавиться от трупа, но его все равно удалось вычислить.