Повар-расчленитель разделал убитого друга тесаком для мяса, а ноги с руками раскидал по городу

В Ленинградской области 27-летний повар поссорился с другом из-за долга, зарезал его тесаком для мяса, расчленил и разбросал части тела по разным уголкам города. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

По данным источника, инцидент произошел в декабре 2022 года в Выборге. Причиной ссоры молодых людей стал долг. Во время выяснения отношений повар нанес приятелю смертельный удар ножом в горло. После этого он два дня разделывал тело убитого тесаком и выкинул конечности в пакетах в разных частях города.

Отмечается, что в феврале у стен Аннинских укреплений нашли одну ногу, вторую ногу обнаружили в апреле около гаражей на Малой Батарейной горе в Выборге. А три пакета с туловищем, головой и руками лежали за гаражами на Путейской улице, их нашел подросток.

Правоохранители задержали подозреваемого, который находился в той же съемной квартире, где ранее произошло убийство. Молодой человек дал признательные показания. Оказалось, что жертва повара тоже в свое время был его коллегой и даже работал в выборгском кафе.

Ранее мы писали о том, как 29-летний житель Тюмени приревновал сожительницу и зарубил топором двух мужчин. Инцидент произошел в ночь на 4 мая. Местный житель был на застолье, которое проходило в частном доме на улице 5-й Степной переулок. Там он находился в состоянии алкогольного опьянения и приревновал сожительницу к 48-летнему соседу. Он взял топор и явился к нему в дом, где сосед распивал спиртное со своим 47-летним приятелем.