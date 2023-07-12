Раздражал плач: в Иркутске сожитель задушил сына возлюбленной
В Иркутске сожитель задушил сына возлюбленной, потому что тот плакал.
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В одном из поселков Иркутска сожитель задушил малолетнего сына возлюбленной. Мужчина задержан, он признался в содеянном.
О происшествии сообщает РЕН ТВ.
Труп малыша нашли в жилом доме в поселке Куйтун. На место прибыли полицейские.
После экспертизы выяснилось, что ребенок скончался неестественной смертью, а именно был задушен. Правоохранители начали поиск возможного убийцы.
Был задержан сожитель матери. Источник издания передал его слова: «Мужчина рассказал, что задушил мальчика, потому что тот плакал».
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Других подробностей не приводится.
Ранее сообщалось, что в Ярославле сожитель переехал девушку на машине на глазах общего ребенка. Затем мужчина сел неподалеку и пил пиво. Девушке потребовались две операции. До этого мужчина устраивал разборки и нападал на пострадавшую. У пары есть двое общих детей, 8 лет взрослые люди жили душа в душу.