Раздражал плач: в Иркутске сожитель задушил сына возлюбленной

В одном из поселков Иркутска сожитель задушил малолетнего сына возлюбленной. Мужчина задержан, он признался в содеянном.

О происшествии сообщает РЕН ТВ.

Труп малыша нашли в жилом доме в поселке Куйтун. На место прибыли полицейские.

После экспертизы выяснилось, что ребенок скончался неестественной смертью, а именно был задушен. Правоохранители начали поиск возможного убийцы.

Был задержан сожитель матери. Источник издания передал его слова: «Мужчина рассказал, что задушил мальчика, потому что тот плакал».

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Других подробностей не приводится.

Ранее сообщалось, что в Ярославле сожитель переехал девушку на машине на глазах общего ребенка. Затем мужчина сел неподалеку и пил пиво. Девушке потребовались две операции. До этого мужчина устраивал разборки и нападал на пострадавшую. У пары есть двое общих детей, 8 лет взрослые люди жили душа в душу.