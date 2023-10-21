В Екатеринбурге женщина набросилась на таксиста, отказавшегося ее везти, об этом сообщает сайт Е1.RU.

В Екатеринбурге группа из двух женщин и мужчины набросилась с криками на таксиста, который отменил заказ. Отмечается, что водитель приехал на место посадки, однако пассажиры сразу же начали вести себя неадекватно. Как рассказал сам таксист, они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Весь скандал водителю удалось запечатлеть на камеру. Во время словесной перепалки женщина требовала от оппонента показать водительское удостоверение и вернуть ей на карточку 500 рублей.

«Ты отменил заказ! С моей карты списали 500 рублей, ты мне ничего не вернул. Ты отменил заявку, быдлятина», — кричит на кадрах женщина.

Как пояснил сам водитель, спустя какое-то время недовольные клиенты уехали на другой машине. Он не думал, что столкнется с резким приступом агрессии в свой адрес.

«Я попросил их покинуть машину, они сидели минут 15. Только после того как я вышел из автомобиля и стал их снимать, они покинули салон, но стали кидаться на меня, кричать, оскорблять, угрожать. Женщина какая-то бешеная была», — рассказал таксист.

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