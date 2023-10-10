В Екатеринбурге завершились поиски 22-летней девушки, пропавшей месяц назад накануне дня рождения

В Екатеринбурге завершились поиски 22-летней девушки, которая пропала около месяца назад накануне дня рождения. Ее нашли мертвой в карьере. Об этом сообщает издание E1.ru.

По данным источника, труп находился в водоеме. Пока неизвестно, как именно погибла россиянка и сколько она пробыла в воде. В Следственном комитете пока комментарии не дают.

О том, что девушку обнаружили мертвой, рассказал друг семьи. Также он поделился, что похороны пройдут уже сегодня, 10 октября. О прощании также сообщили в мечети на Химмаше.

Напомним, что екатеринбурженка должна была праздновать день рождения, но неожиданно исчезла. Перед тем, как перестать выходить на связь, она отправила СМС своему молодому человеку: «Прости, что почти 4 года твоей жизни ты потратил на меня». Такое послание встревожило получателя, но дозвониться до девушки он уже не смог.

К слову, перед смертью пара собиралась съехаться. Против уже даже не были родители россиянки, хотя изначально им не удавалось найти общий язык с парнем, так как из-за него их дочь уходила из дома и ездила в другой город.

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