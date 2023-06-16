В Екатеринбурге вынесли приговор матери, убившей дочь-диабетика отказом давать ей инсулин

Суд Екатеринбурга вынес приговор матери, из-за которой скончалась девочка, болевшая сахарным диабетом. Женщина отказалась лечить дочь и колоть ей инсулин, из-за чего та и умерла. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

Известно, что мать на протяжении месяца игнорировала рекомендации врачей и отказывалась помогать тяжелобольному ребенку. Из-за этого состояние школьницы стремительно ухудшалось, но даже когда оно стало критическим, ее родительница не приняла никаких мер.

17 ноября 2021 года девочка умерла, и по факту ее кончины возбудили уголовное дело. В ходе расследования женщина была признана вменяемой, так что она полностью отдавала отчет своим действиям. После сбора всех доказательств документы были переданы в суд, и там мать погибшей была признана виновной. Правда, назначили ей весьма мягкое наказание – всего 1 год 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10 процентов зарплаты.

Ранее в Красноярске мать узнала о преступлении дедушки из дневника своей дочери. Во время уборки она нашла записи, в которых девочка рассказывала, как пенсионер несколько раз ее насиловал.