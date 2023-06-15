Детские признания повергли в шок: в Красноярском крае дедушка насиловал 10-летнюю внучку

В Красноярском крае 58-летний мужчина совершал действия сексуального характера в отношении внучки. Об этом стало известно из дневника девочки: записи во время уборки нашли мать с бабушкой.

Выяснилось, что мужчина насиловал девочку с января 2021 года по апрель 2023-го. Он был неродным дедушкой.

Девочка, подвергавшаяся насилию, вела дневник. Записи с ее признанием повергли мать с бабушкой в шок.

Сначала семья жила в Козульке – в то время мужчина уже начал насиловать девочку. Потом мать с девочкой уехала в Красноярск, а бабушка начала ссориться с сожителем. Он продолжал жить в Козульке, а девочку периодически отправляли погостить туда. Ничего необычного в поведении ребенка семья не замечала. Также известно, что бабушка год как не живет с этим мужчиной.

Подробности происшествия сообщил сайт mk.ru.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о действиях сексуального характера в отношении ребенка до 14 лет. Он признался в содеянном. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее мы писали о похожем случае в Белоруссии, где дедушка 10 лет насиловал внучку. Правда вскрылась благодаря репетитору по биологии, когда девочка разоткровенничалась на занятии.