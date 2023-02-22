В Екатеринбурге воспитательница сада забыла о трехлетнем мальчике и ушла с детьми гулять

В Екатеринбурге мама трехлетнего мальчика пожаловалась на воспитательницу, которая оставила ребенка одного, а сама ушла с другими детьми на прогулку. Анастасия (имя изменено по просьбе героини. — Прим. ред.) рассказала, что это происходит не в первый раз.

По словам девушки, все произошло 21 февраля. Малыша оставили одного в приемной, где обычно переодевают малышей, а сам вход в группу был закрыт. С ноября мальчик посещает платные занятия в спортивной секции садика. После тренировки его привели в группу, а другие дети ушли на улицу.

Анастасии позвонила мама чужого ребенка и поинтересовалась, ее ли это сын. Она передала, что мальчик сидит и плачет.

«Моего ребенка оставили в приемной садика одного, совсем одного... Я бежала с мужем за сыном, думая, что на воспитателя сейчас брошусь с кулаками! Ребенок увидел нас на улице и рассказал, что испугался и сидел в раздевалке один. Что его одевала чужая тетя», – поделилась мама дошкольника с E1.RU.

По словам девушки, воспитательница сказала женщине, что этого ребенка надо отвести на продленку. На вопрос об одежде она ответила: «Есть желание и время — можно его одеть». Анастасии с мужем ответили, что после тренировки есть бесплатная продленка.

«Родители должны забрать ребенка до 18:00, если он не ходит в платную вечернюю группу, она работает с 18:00 до 19:00. То есть до 17 часов никакой продленки в детском саду нет, и куда воспитательница предлагала отвести ребенка — непонятно», – жалуется Анастасия.

Мама дошкольника встретилась с заведующей детским садом, которая предложила перевести мальчика в другую группу. Она посчитала нормальным то, что другие родители помогают одевать детей. Анастасия намерена написать жалобу в управление образования Ленинского района. А в детском саду уверяют, что ребенок не был один.

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