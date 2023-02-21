«Дети не успевали добежать до туалета»: подробности массового отравления в Челябинске

Массовое отравление детей в одном из лицеев Челябинска вот уже третий день будоражит общественность города.

Как сообщает Газета.Ru, пострадало в общей сложности около сотни маленьких лицеистов. По информации первого вице-губернатора области Ирины Гехт, в медицинские учреждения города обратились не более 37 человек.

Первые признаки недомогания проявились утром 17 февраля. Тошнота началась у детей прямо на уроках. Затем ситуация ухудшилась.

По словам одного из случайных взрослых очевидцев – отца пострадавшего ребенка - дети начали массово выбегать в коридор, но не успевали добежать до туалета. Туалет тоже был забит теми, кого тошнило.

По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело, медики пытаются установить причину произошедшего.

На данный момент существуют две версии: ротавирус и пищевое отравление некачественными продуктами.