В Екатеринбурге учителя школы уволили из-за видео с домогательствами к водителю

В Екатеринбурге учитель школы лишился работы из-за видео с домогательствами к водителю. В Сети распространился ролик, в котором он предлагал «удовлетворить» мужчину. Хотя сам педагог утверждает, что кадры были смонтированы, а все фразы вырвали из контекста. Об этом сообщает E1.ru.

По данным источника, в публикации, появившейся в Интернете, преподаватель разговаривает с россиянином, с которым, вероятно, не был до этого знаком. Беседа имела неприличный характер, в ходе нее сотрудник учебного заведения говорил о том, что может сделать автомобилисту «приятное». В течение всего видео он пытался попасть к нему в машину, но тот не позволял это.

На работе мужчины подтвердили, что видели скандальный ролик. После этого он был отстранен от занятий с последующим увольнением. Отметим, что кадры были распространены также в родительских чатах школы.

К слову, журналисты также связались с самим героем видео. Он сообщил, что собирается обращаться в полицию и писать заявление на автора кадров.

«Это скомпилированное видео, фото- и видеомонтаж, видео предшествовал разговор с человеком. Я еще буду подавать заявление о защите чести и достоинства», - заявил учитель.

Ранее в Прикамье обвиняемый в домогательствах ученицы педагог опубликовал послание.