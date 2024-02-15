«Платонические прогулки»: обвиняемый в домогательствах ученицы педагог опубликовал послание

Родители одной из учениц школы в Очере Пермского края обвинили преподавателя школы искусств в домогательствах. Взрослые считают, что мужчина склонял девочку к интимной близости, передает Ura.ru.

Школьнице, о которой идет речь, 16 лет. По словам родителей, педагог делал их дочери комплименты, а также непристойные предложения. Узнав об этом, они обратились в полицию.

Сам же учитель, обвиняемый в домогательствах, решил высказаться на данную тему в социальных сетях. Он написал, что подразумевал под своими действиями обычные платонические прогулки.

«Платонические прогулки… Пионерская дружба… Взаимная симпатия между преподами и учениками… Спасибо понимающим за поддержку… „Не убивайте мух!“ П. Мамонов. (шутка…)», — заявил педагог.

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