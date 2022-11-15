В Екатеринбурге у колодца с бездомными нашли отрезанные и «пожеванные» собачьи лапы

В Екатеринбурге нашли отрезанные собачьи лапы. Конечности лежали у зоомагазина, который расположен рядом с колодцами, где живут бездомные.

Хозяйка магазина рассказала, что обнаружила собачьи лапы 14 ноября. Чтобы жуткую находку не увидели дети из ближайших школ, лапы припорошили снегом.

Женщина обратила внимание на то, что лапы принадлежали собаке средних размеров.

«Они были немного пожеванные, поэтому думаю, что конечности принесли бродячие собаки, для которых мы оставляем корм», - рассказала владелица зоомагазина. По ее мнению, другие части пса не найти, поскольку рядом в колодце живут бомжи.

Женщина считает, что погибшая собака была не бездомной – ее могли выпустить побегать по улице. Именно такие животные чаще попадают в беду, указала хозяйка магазина. Местных бродячих псов зоозащитники знают.

Ранее в мексиканском городе жители увидели собаку с человеческой головой в зубах.