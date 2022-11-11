В Мексике собака украла человеческую голову с места преступления и ходила с ней по городу

В мексиканском городке Монте-Эскобедо жители столбенели от ужаса, когда видели, что по городу ходит собака с человеческой головой в зубах.

Некоторые горожане приняли событие за глупую шутку, однако позже выяснилось, что человеческая голова была настоящей.

Ужасное убийство произошло около одного из банкоматов Монте-Эскобедо, где и был обнаружен труп мужчины, голова которого оказалась отсечена от тела. Но пока полицейские добирались к месту преступления, некая предприимчивая собака решила поживиться останками и похитила голову.

Собаку отловили и улику вернули в полицию.