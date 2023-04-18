Понадобилась скорая: двое мужчин подрались из-за кресла в троллейбусе в Петербурге

В Санкт-Петербурге двое мужчин не смогли мирным путем решить конфликт, который возник из-за пассажирского кресла в троллейбусе. В итоге завязалась драка, а закончилось все поездкой в больницу. Об этом сообщает kp.ru.

По данным источника, инцидент произошел днем 17 апреля в троллейбусе, следовавшем по Ленинскому проспекту. Двое мужчин не смогли поделить пассажирское кресло и устроили жесткую драку. Очевидцы пробовали разнять их, но ничего не получилось. Пришлось вызывать сотрудников Росгвардии. Там сообщили, что им поступила информация о срабатывании «тревожной кнопки».

Отмечается, что столь бурно выясняли отношения 59-летний мужчина и 21-летний молодой человек, которые решали, кто будет ехать сидя, а кто стоя. Троллейбус остановился у Кронштадтской площади, к нему подъехали патрульные. Обоим участникам драки понадобилась медицинская помощь. К ним приехала скорая, которая увезла их в больницу.

Ранее мы писали о том, как в Челябинске подвыпивший мужчина избил 15-летнюю девушку и нескольких женщин в автобусе. Он занял единственное свободное место и принялся вслух реагировать на резкие торможения автобуса и толчки в салоне.