В Екатеринбурге три девочки-подростка жестоко избили сверстницу на парковке ТЦ

В Екатеринбурге три девочки избили четвертую и сняли все это на видео. Подростки наносили удары по своей жертве кулаками и ногами. Об этом сообщает издание E1.ru.

Как стало известно, драка школьниц произошла на парковке одного из городских торговых центров. Причина, по которой она началась, пока неясна. На видео, появившемся в социальных сетях, заметно, как несовершеннолетняя лежит на земле, прикрываясь руками и сумкам, пока на ней сверху сидит ее ровесница и без остановки колотит ее. Две другие же пинают ногами.

Примечательно, что пострадавшая пыталась защититься при помощи перцового баллончика. Она даже успела распылить немного его содержимого одной из нападавших в лицо. Однако после этого его у нее изъяли и продолжили бить.

В полиции СМИ рассказали, что на самом деле эта драка произошла еще в марте, но никто о ней не знал, так как никаких обращений в правоохранительные органы не поступало. После публикации видео началась проверка по данному факту.

Ранее в Волгограде мужчину массово избили за попытку познакомиться с казахской девушкой. Действия молодого человека не понравились представителям ее национальности, и они решили его проучить.