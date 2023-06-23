Хотел познакомиться с девушкой: толпа жестоко избила юношу в центре Волгограда

В центре Волгограда у речного порта произошла драка. Толпа мужчин избила парня за попытку познакомиться с казахской девушкой. Инцидент попал в объективы камер очевидцев. Об этом сообщается на сайте V1.RU.

По словам свидетелей, потасовка началась после того, как один из парней захотел познакомиться с казахской девушкой. Казахам это не понравилось. Сначала парня начал бить один человек, а потом к нападавшему подключились и другие.

Очевидцы утверждают, что пострадавшему не было 18 лет.

«Все, кто пришел с пацаном, убежали, когда увидели, что его бьют толпой. Только девчонки остались за него заступаться», – рассказали очевидцы.

Издание V1.RU попытались оперативно уточнить информацию о происшествии в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, но дозвониться до ведомства не удалось.

Подчеркивается, что полицейских все же вызвали на массовую драку, медики тоже приехали, помощь потребовалась только одному из участников потасовки.

Ранее сообщалось, что пассажиры автобуса на западе Москвы устроили драку. Все произошло около дома №16 на улице Говорова. Инцидент попал на видео. Судя по кадрам, мужчины повалили друг друга на землю. Но это их не остановило, они продолжили драку в таком положении.