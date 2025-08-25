В Екатеринбурге супруги получили более 900 тысяч рублей за выдуманного ребенка. Об этом сообщает URA.RU.

В Екатеринбурге супружеская пара незаконно получила более 900 тысяч за выдуманного ребенка, документы на которого им удалось подделать через знакомого. После получения ложного свидетельства о рождении мужчина передал его в уполномоченные органы для получения пособия. Пара придумала мошенническую схему еще в 2016 году.

По информации источника, мужа с женой задержали, обвинили по статье УК РФ и вынесли им приговор.

«Мужчина 1988 года рождения и женщина 1990 года рождения признаны виновными в совершении преступления по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере)», — пишет источник.

Россияне признали вину и раскаялись. Их лишили свободы на год. Однако мужчине наказание заменили на один год принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Женщине исполнение приговора отсрочили до достижения ее настоящим ребенком 14-ти лет.

