Свидание через ивент-менеджера: москвичка стала жертвой мошенников на сайте знакомств

В Москве женщину обманули на деньги под видом брачного агентства. По словам жертвы мошенников, она столкнулась с эмоциональным давлением и манипуляциями со стороны «ивент-менеджеров», действующих через сайты знакомств. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Психотерапевт с многолетним стажем рассказала каналу, что все началось с регистрации на одном из популярных сайтов. На сервисе она нашла несколько анкет мужчин с пометкой «знакомлюсь через личного ивент-менеджера». После того, как один из них пригласил ее на свидание, женщина оставила ему свой контакт в Telegram.

Спустя время в мессенджере с ней связался человек, представившийся организатором свиданий. Он сообщил, что услуги уже оплачены, но перед встречей с мужчиной необходимо посетить офис их компании. На предложение созвониться в Zoom, молодой человек ответил, что это небезопасно якобы из-за «технологий, способных изменить внешность».

В итоге пострадавшая приехала в офис ивент-организации. Там агент предложил ей вступить в «клуб», где якобы много «мужчин ее уровня», сославшись на то, что выбранный кандидат ей не подходит. За участие ей предложили заплатить. Ежемесячный тариф составил сумму от 50 до 280 тысяч рублей.

Вернувшись домой, женщина проверила в Сети анкеты понравившихся ей мужчин и выяснила, что все они были фейками. Когда она указала на это «агенту», тот в ответ начал обвинять ее и угрожать. Однако утром вся переписка была удалена.

Позже с ней связался директор компании и уговорил все же воспользоваться их услугами. Она поверила и заплатила аванс в размере 10 тысяч рублей. На следующий день, по ее словам, она «протрезвела» и поняла, что ее обманули.

«Опыт работы с жертвами сект не прошел даром. Когда я окончательно отказалась платить, столкнулась с манипуляцией и давлением. Мне продолжают писать “агенты” и предлагают свидание в офисе», — рассказала женщина.

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