В Екатеринбурге спасли «карлсона»

На Юго-Западе Екатеринбурга произошел необычный инцидент, когда мужчина в летней одежде был замечен на крыше пятиэтажного дома.

Как пишет Е1.ru, мужчина находился в опасной близости от края крыши и электрических проводов, выполняя странные движения. Свидетели происшествия немедленно вызвали экстренные службы.

Местные жители удивляются, как этот человек смог забраться на крышу. Прибывшие на место сотрудники МЧС сняли мужчину с крыши с помощью автомобильного коленчатого подъемника.

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