В Екатеринбурге скончался второй сотрудник склада Ozon

Появилась информация о втором умершем сотруднике склада Ozon в Екатеринбурге. В распределительном центре произошла вспышка менингококковой инфекции.

Об этом сообщает E1.ru.

Известно, что скончался 46-летний мужчина. Причина смерти до сих пор выясняется.

Ранее еще один сотрудник склада, 21-летний молодой человек, также скончался. У обоих умерших инфекция развилась за сутки. Парень умер через день после обнаружения заболевания.

Второй сотрудник умер в день госпитализации. Также сообщается, что еще семь сотрудников распределительного центра находятся в больнице.

В пресс-службе компании Ozon ситуацию не комментируют.

Ранее мы писали, что 24-летний россиянин получил инфекцию. Он забил лошадь, чтобы продать, однако органы решил оставить себе на ужин. Он сварил их и съел, после чего почувствовал недомогание. В больнице ему поставили диагноз «сибирская язва».