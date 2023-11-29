В Екатеринбурге школьники сломали позвоночник однокласснику из-за девочки

В Екатеринбурге школьники жестоко избили 10-летнего одноклассника из-за девочки. Об этом сообщает E1.ru.

По данным источника, ЧП произошло 20 ноября, когда сверстники возвращались после уроков домой. Пострадавший выразил желание проводить до дома подругу, чем спровоцировал гнев у двух одноклассников. В результате один из мальчиков устроил драку, ударил пострадавшего кулаком по лицу, попал ему в правый глаз и начал агрессивно бить по голове. После этого он повалил ровесника на асфальт и стал бить его ногами по всем частям тела. В это время товарищ нападавшего оскорблял и унижал потерпевшего, после чего тот с трудом сумел добраться до дома и пожаловаться родителям на сильные боли.

Медики зафиксировали у школьника многочисленные синяки, ушибы, ссадины с кровоподтеками по всему телу и сильный отек на спине. Через некоторое время ребенка осмотрел травматолог и вынес предварительное заключение: компрессионный перелом позвоночника.

Мать пострадавшего написала заявление в полицию. В настоящий момент сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних организовали проверку.

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