В Екатеринбурге школьник упал в обморок на перемене

В Екатеринбурге мальчику пришлось вызывать бригаду скорой помощи прямо в школу. Он упал в обморок на перемене. Об этом сообщает издание E1.ru.

По информации источника, то, что ученику стало плохо, подтвердила директор учебного заведения. При этом причина ухудшения состояния ребенка не уточняется. По предварительным данным, у него мог случиться приступ эпилепсии.

После того, как школьник потерял сознание, на место вызвали не только врачей, но и его маму. Другие дети засняли, как машина реанимации подъехала к учреждению, после чего ребенок вместе с родительницей уехал в поликлинику. На тот момент он уже пришел в себя.

Другие обстоятельства произошедшего выясняются. Состояние мальчика на данный момент не уточняется.

Ранее девочка из Новосибирской области, на которую напала приятельница с канцелярским ножом в лесу, пришла в себя после операции и рассказала, что произошло. Она опровергла то, что дружила со сверстницей, к которой отправилась на прогулку. По ее словам, ничего не предвещало беды. Они просто собирали грибы, но в какой-то момент школьница вдруг начала наносить ей раны.