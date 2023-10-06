Изрезанная приятельницей в лесу 13-летняя девочка пришла в себя и рассказала о нападении

В Новосибирской области 13-летняя девочка чудом выжила после нападения вооруженной канцелярским ножом приятельницы. Сейчас школьница находится в больнице. Она пришла в себя и рассказала о случившемся в деталях, передает Kp.ru.

Оказалось, что девочки не дружили. Они просто общались друг с другом в школе. Тем для споров и ссор у них тоже не было. О прогулке в лесу приятельницы договорились заранее.

Начиналась прогулка довольно обычно — школьницы искали грибы. В какой-то момент приятельница жертвы набросилась на нее и стала резать канцелярским ножом. Когда девочка потеряла сознание, а потом очнулась, она увидела, как обидчица «разговаривает с пустотой».

Спасло семиклассницу то, что она смогла обмануть обезумевшую ученицу. Изрезанная жертва сказала, что и так умрет от потери крови и попросила оставить ее. В итоге девочка с ножом ушла, а пострадавшая вызвала на место экстренные службы.

Ранее стало известно, что состояние семиклассницы, пережившей нападение в лесу, улучшилось. Ее перевели из реанимации в общую палату.