В Екатеринбурге руки рабочего примерзли к лопате из-за слишком долгой уборки снега

В Екатеринбурге рабочий слишком долго убирал снег с крыши, так что его руки примерзли к лопате. Мужчина получил обморожение конечностей.

Подробности приводит Telegram-канал Ural Mash.

Перед рабочим стояла задача расчистить крышу у здания на улице Высоцкого. Мужчина был без перчаток и не смотрел на часы.

Когда руки перестали разжиматься, он не смог ни взять телефон, ни позвать на помощь.

Уборщик провел на крыше еще 20 минут, пока его не заметил коллега. На место вызвали скорую и спасателей. Мужчину сняли с крыши. Врачи констатировали первую стадию обморожения. По информации источника, ничего серьезного не произошло.

Ранее сообщалось, что в Уфе мужчина избил 71-летнюю пенсионерку снеговой лопатой. Он наносил удары, пока орудие не сломалось.