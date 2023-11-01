Мать из родительского комитета собрала деньги с класса и пропала

В Екатеринбурге мама одного из школьников собрала деньги с класса на подарки и пропала. Обманутые родители учеников обратили с заявлением в полицию. Об этом сообщает E1.ru.

По данным источника, женщина собрала по 2000 рублей с каждой семьи, а в классе всего 33 человека. По словам родителей, она не купила подарки на дни рождения и Новый год, а потратила средства на личные нужды.

«25 октября узнали, что они забрали документы из школы и срочно переезжают в другой город», – рассказала мама одного из школьников.

Обманутые взрослые обратились к правоохранителям, которые сейчас разбираются в ситуации. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу журналистам сообщили, что заявление было принято, проводится проверка.

Родители также сообщили, что раньше имя той самой женщины уже мелькало в криминальных сводках. Они уверены, что именно она в прошлом году пыталась продать арендованную квартиру.

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