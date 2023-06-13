Сергей Пенкин прокомментировал инцидент с угощением пассажиров самолета коньяком

Российский эстрадный певец и композитор Сергей Пенкин опроверг, что угощал пассажиров рейса Южно-Сахалинск — Москва коньяком. Об этом сообщается на сайте NEWS.ru.

По словам певца, он весь полет находился в бизнес-классе и спал. Он ничего не слышал о том, что о нем говорят за спиной.

«Сколько интересного я о себе слышу. Я уже привык ко всем этим байкам. То одно рассказывают, то другое, — прокомментировал инцидент артист.

Напомним, издание kp.ru сообщало, что певец угощал пассажиров авиарейса Южно-Сахалинск — Москва коньком спустя час после взлета. Пассажиры подчеркивали, что Пенкин активно фотографировался и раздавал автографы. Отмечается, что своим доброжелательным поведением звезда опасности для полета не представлял.

Также утверждается, что кто-то из женщин попросил шампанского, но певец в шутку заявил, что это уже роскошь.

Ранее Пенкин заявил, что давно мечтал попасть на кладбище. Звезда эстрады иногда удивляет поклонников своими необычными взглядами и рассуждениями.

Однажды он прилетел на гастроли за Урал. Первым делом он отправился не в музей или ресторан, а на кладбище! Исполнитель показал кадры со своей «экскурсии» в личном микроблоге. Сергей взял с собой букет белых хризантем и собирался встретиться с одной из любимых женщин в своей жизни.