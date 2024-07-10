В Екатеринбурге пропал ключевой свидетель по делу погибшего Далера Бобиева

В Екатеринбурге исчез ключевой свидетель по делу шестилетнего Далера Бобиева. Как сообщает URA.RU, бывший специалист Центра соцпомощи района, работавший с опекуншей, которую обвиняют в убийстве приемного ребенка, не является в суд.

По данным источника, ранее мужчина работал в Центре социальной помощи семье и детям Чкаловского района города, который в итоге был закрыт. Он сотрудничал с семьей, куда попал Далер Бобиев и являлся ключевым свидетелем по делу. Но о новом адресе проживания мужчина сообщать не стал, на заседаниях его тоже нет.

«Специалист, ранее участвовавший в следственных действиях и давший показания в качестве одного из ключевых свидетелей, сменил место жительства. Более того, он отказался сообщать свой новый адрес», – рассказал источник.

По словам собеседника агентства, после увольнения из Центра на его место был назначен другой специалист для участия в судебном процессе. Сам мужчина отказывается от комментариев.

Напомним, что 26 июня 2023 года в Екатеринбурге стало известно о пропаже Далера Бобиева. Его опекунша сообщила, что мальчик сам ушел из квартиры. Ребенка искали 1500 человек, а 29 июня его тело нашли в гараже, который принадлежал семьей Наумовых. Следователи разбираются в ситуации, было выяснено, что к смерти ребенка может быть причастна не только Вероника, но и ее муж Александр. Она созналась, что спрятала тело, но отрицает причастность к смерти несовершеннолетнего. Веронику поместили под стражу, но она пытается освободиться.

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