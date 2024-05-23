«Она опасается за свою жизнь»: опекуна убитого Далера Бобиева удалили из зала суда во время допроса сестры

Сестра убитого на Урале шестилетнего Далера Бобиева опасается за свою жизнь. Во время ее допроса из зала суда удалили опекуна мальчика Александра Наумова. Подробности сообщает Ura.ru.

Мужчина в беседе с журналистами подтвердил, что был удален из зала суда.

«Потому что допрашивают Дашу, а она опасается за свою жизнь. Это озвучил судья», — рассказал он.

Отмечается, что ранее опекун, обвиняемый в истязаниях приемного сына, переложил вину за смерть мальчика на приемную дочь Дашу.

Напомним, что история с исчезновением шестилетнего Далера Бобиева началась 23 июня 2023 года. Тогда опекун мальчика Вероника Наумова сообщила о его исчезновении. Были проведены поиски, которые не увенчались успехом. Но через три дня тело ребенка обнаружили в гараже семьи Наумовых. Следователи разбираются в ситуации, было выяснено, что к смерти ребенка может быть причастна не только Вероника, но и ее муж Александр. Она созналась, что спрятала тело, но отрицает причастность к смерти несовершеннолетнего.

Ранее мы писали о том, что родной отец Далера простил приемную мать, обвиняемую в убийстве его сына. На момент смерти мальчика Худжановиддин Бобиев сидел в тюрьме. Прийти на похороны сына он не смог по причине того, что его не отпустили.