В Екатеринбурге при загадочных обстоятельствах погиб дважды лучший продавец «Доширака» в России

Двукратный обладатель звания лучшего продавца лапши «Доширак» в России таинственно погиб в Екатеринбурге. Его вдове заявили, что причиной смерти послужил несчастный случай, однако она отказывается верить в это.

На этой неделе в городе проходит слет сотрудников компании «Доширак». Погибший, 45-летний мужчина по имени Виталий, был топ-менеджером организации, ранее его дважды признавали лучшим сотрудником.

Тело мужчины было найдено под окнами отеля «Московская горка». По предварительным данным, он выпал из окна гостиницы и разбился насмерть после употребления алкогольных напитков. Однако, как сообщает Telegram-канал Mash, эта версия кажется близким Виталия неправдоподобной — они убеждены, что перед гибелью мужчину избили завидовавшие его успехам коллеги из других регионов РФ.

Компания «Доширак» пообещала вдове Виталия после окончания следственной проверки оплатить расходы на похороны и транспортировку тела в Улан-Удэ, откуда он был родом.

Ранее из окна многоэтажного здания в Ленинградской области выпал 27-летний блогер Дмитрий Костенков, известный под ником Amoral. Спасти мужчину не удалось, он умер от полученных травм.