Тело известного российского блогера нашли под окнами многоэтажки: подробности случившегося
© Скриншот видео, YouTube-канал Amoral
Известный под псевдонимом Amoral блогер Дмитрий Костенков выпал из окна многоэтажного дома в поселке Парголово в Ленобласти. 27-летний молодой человек погиб в результате полученных травм.
Инцидент произошел на улице Заречной. Тело блогера обнаружил прохожий между автомобилями, пишет 78.ru.
Как пояснили в следкоме Санкт-Петербурга, в результате случившегося организована проверка. Правоохранители осмотрели место происшествия и назначили ряд экспертиз.
У Костенкова более 600 тыс. подписчиков на YouTube. В своих роликах он делал обзоры на авторов из TikTok и Likee, а также на ролики других ютуберов.
По информации из соцсетей, он страдал от депрессии и имел большие долги.
«Он был нашим другом, человеком, который искренне любил свою аудиторию и всегда оставался честным и открытым», — пишут поклонники стримера.
Ранее под Челябинском беременная россиянка случайно выпала из окна после конфликта с вернувшимся с СВО мужем.