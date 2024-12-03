Тело известного российского блогера нашли под окнами многоэтажки: подробности случившегося

Известный под псевдонимом Amoral блогер Дмитрий Костенков выпал из окна многоэтажного дома в поселке Парголово в Ленобласти. 27-летний молодой человек погиб в результате полученных травм.

Инцидент произошел на улице Заречной. Тело блогера обнаружил прохожий между автомобилями, пишет 78.ru.

Как пояснили в следкоме Санкт-Петербурга, в результате случившегося организована проверка. Правоохранители осмотрели место происшествия и назначили ряд экспертиз.

У Костенкова более 600 тыс. подписчиков на YouTube. В своих роликах он делал обзоры на авторов из TikTok и Likee, а также на ролики других ютуберов.

По информации из соцсетей, он страдал от депрессии и имел большие долги.

«Он был нашим другом, человеком, который искренне любил свою аудиторию и всегда оставался честным и открытым», — пишут поклонники стримера.

Ранее под Челябинском беременная россиянка случайно выпала из окна после конфликта с вернувшимся с СВО мужем.