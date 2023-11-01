В Екатеринбурге повар задушил 2-летнюю дочь сожительницы, пытаясь унять ее плач

В Екатеринбурге мужчина задушил двухлетнего ребенка, который плакал. Сначала он пытался успокоить девочку, но потом перекрыл ей рот и нос. Об этом сообщает Ura.ru.

На данный момент дело повара рассматривается в Свердловском областном суде. По версии следствия, 25-летний россиянин 13 мая находился в квартире своей сожительницы. В тот момент там также была ее маленькая дочь, которая много плакала. Мужчина попытался унять истерику малышки, но в итоге убил ее.

Свою вину екатеринбуржец признал лишь частично. Он заверил, что лишил жизни девочку не умышленно. Мама подозреваемого в суде отметила, что ее сын всегда был уравновешенным и спокойным человеком. Также она подчеркнула, что полицейским он сообщил только правду.

К слову, раньше мужчина уже был судим за угон машины и покушение на убийство. Теперь же, если его признают виновным, ему грозит пожизненное заключение.

Ранее появились новые подробности убийства супругов-пенсионеров в Екатеринбурге, которых зарезали из-за семи миллионов рублей. Оказалось, что на месте преступления злоумышленник оставил много следов, в том числе ДНК.