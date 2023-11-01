«Он знал о деньгах»: на месте убийства пенсионеров из Екатеринбурга нашли ДНК предполагаемого преступника

В Екатеринбурге продолжают расследовать убийство двух пенсионеров, которых зарезали в собственной квартире из-за миллионов. Выяснилось, что на месте преступления было найдено ДНК майора, которого и подозревают в расправе над стариками. Об этом сообщает E1.ru.

По данным источника, преступник впопыхах оставил много следов после того, как совершил убийство. И те данные, что были получены благодаря экспертизе, подтверждают версию, что ко всему причастен местный участковый, который совершил самоубийство в тот же день, когда тела пожилых россиян обнаружили.

«Он знал о деньгах, и его легко могли впустить пожилые супруги, потому что он работал на этом участке. Но пока не найдены деньги, вопрос еще не закрыт», - поделился собеседник издания.

К слову, в региональном СКР не стали подтверждать обнаружение ДНК майора на месте преступления. В ведомстве попросили дождаться официального комментария.

Напомним, что жестокое убийство пенсионеров произошло из-за семи миллионов рублей. О крупной сумме, что хранилась у супругов, знали соседи и участковый.

Ранее в Подмосковье пенсионерка провалилась в шахту лифта и сломала позвоночник.