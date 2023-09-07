После купания в Черном море стало очень плохо: мать умершей девочки с ротавирусом привела подробности трагедии

Семилетняя девочка из Екатеринбурга, которая умерла на отдыхе в Сочи после заражения ротавирусом, почувствовала себя очень плохо после купания в Черном море. Это произошло на четвертый день отдыха.

Подробности и обстоятельства трагедии сайту mk.ru рассказала мать погибшей.

Семья приехала на отдых в Лазаревское 14 августа. Однако спустя несколько дней дочери стало очень плохо. Сначала ее вырвало фонтаном, разболелась голова. Девочка стала терять сознание, у нее увеличились зрачки, свело мышцы.

Несовершеннолетней давали лекарство наподобие активированного угля, но становилось хуже. Родители вызвали скорую, но медики добирались очень долго. Взрослые решили везти ребенка в больницу на такси.

По словам матери, там им пришлось ждать в очереди с ребенком в полуобморочном состоянии. У остальных детей были похожие симптомы, говорит женщина.

Девочку поместили в общую палату, но после ухудшения состояния увезли в интенсивную терапию, а оттуда в Сочи. Врачи выделили у ребенка ротавирус.

В планах было отправить ребенка в Москву спецбортом, но врачи признали состояние крайне тяжелым – боялись, что девочка не выдержит перевозки. Потом у пациентки развился отек мозга, 8 сентября она скончалась, не выходя из комы.

Ранее мать говорила, что тело надо транспортировать из Сочи, но семья не знает, как.