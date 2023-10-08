15:09, 08 октября 2023
1 мин.
Пенсионер пять раз выстрелил в соседа во время ссоры
В Ленобласти пенсионер пять раз выстрелил в соседа в ходе конфликта из-за собак.
В городе Всеволожск произошел инцидент со стрельбой между соседями. Пенсионер пять раз выстрелил из травматического пистолета.
Как сообщает 78.ru, на проспекте Герцена 61-летний мужчина достал оружие и начал стрелять в 36-летнего соседа. Причиной послужил конфликт из-за собак.
Несмотря на пять выстрелов, никто не пострадал. Сотрудники полиции задержали стрелка на месте происшествия.
Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. В настоящее время ведется расследование и устанавливаются подробности ссоры между двумя мужчинами.
Ранее мы писали, что четырехлетняя девочка засунул руку в мясорубку, когда мать не видела, и осталась без правой кисти.