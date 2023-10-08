Пенсионер пять раз выстрелил в соседа во время ссоры

В городе Всеволожск произошел инцидент со стрельбой между соседями. Пенсионер пять раз выстрелил из травматического пистолета.

Как сообщает 78.ru, на проспекте Герцена 61-летний мужчина достал оружие и начал стрелять в 36-летнего соседа. Причиной послужил конфликт из-за собак.

Несмотря на пять выстрелов, никто не пострадал. Сотрудники полиции задержали стрелка на месте происшествия.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. В настоящее время ведется расследование и устанавливаются подробности ссоры между двумя мужчинами.

Ранее мы писали, что четырехлетняя девочка засунул руку в мясорубку, когда мать не видела, и осталась без правой кисти.