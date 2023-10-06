В Екатеринбурге подростки расстреляли школьника, отказавшегося покупать вейпы

В Екатеринбурге толпа подростков напала на мальчика, отказавшегося покупать у них электронные сигареты. Это настолько не понравилось юношам, что они собрали друзей, взяли с собой пневматическое оружие и пошли разбираться с несостоявшимся клиентом. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, два 14-летний школьника стояли на автобусной остановке, когда к ним подошли незнакомцы. Они настойчиво пытались продать им вейпы, однако подростки не интересовались их товаром. Чтобы отделаться от них, один из мальчиков достал перцовый баллончик и распылил его. Но конфликт довольно быстро сошел на нет.

Впрочем, оказалось, что «продавцы» просто брали паузу, чтобы собрать людей. Уже когда друзья шли домой, на них вдруг напала толпа подростков с оружием. Один из учеников средней школы смог вовремя сориентироваться и сбежать, а второму это не удалось. Его поймали и жестоко избили. Более того, одна из выпущенных из пистолета пуль попала ему в голову.

После произошедшего пострадавший отправился в больницу. Пулю извлекли, а у него на теле зафиксировали множественные травмы и ушибы.

На данный момент в ситуации разбирается полиция. Ведется поиск подозреваемых нападавших.

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