В Екатеринбурге первоклассник выпал из окна третьего этажа школы с самодельным парашютом

В Екатеринбурге восьмилетний мальчик, пытаясь запустить самодельный парашют, выпал из окна на третьем этаже школы. Ребенок выжил, но получил серьезные травмы. Об этом сообщает издание E1.ru.

В школе подтвердили произошедший инцидент и рассказали, что парашют первоклассник смастерил на уроке труда. Вместе с остальными детьми он запускал его, но с каждым разом хотелось все выше и выше. Так он очутился возле окна. Он выпустил на улицу бумажную поделку, но не удержался и полетел вслед за ней.

При падении мальчик приземлился одной ногой на бетонное перекрытие. Ему сразу же вызвали бригаду скорой помощи и доставили в больницу. Врачи выявили у него перелом нижней конечности и смещение позвоночных дисков.

Мама пострадавшего призналась, что медики буквально назвали чудом то, что история закончилась именно так, ведь и высота была приличная, да и ребенок еще маленький. «Бог миловал, не головой ударился, приземлился на ножки. Врачи сказали: «Вы в рубашке родились», - поделилась родительница школьника.

Ближайшие шесть месяцев первокласснику придется носить специальный корсет, а вот гипс ему уже вскоре снимут. Его мама никаких претензий учебному заведению выдвигать не стала. Напротив, она подметила, что педагог был с ней в больнице, а директор постоянно находилась на связи. Она считает, что это был несчастный случай, который мог произойти с любым.

Однако другие родители оказались не согласны. Многие заявили, что случившееся доказывает, что в школе совершенно не следят за детьми, хотя в классах не так много учеников.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали руководство одной из школ по подозрению в вымогании денег у преподавательского состава.