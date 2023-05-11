Вымогали деньги у педагогов: руководство «Невской школы» арестовано по обвинению в коррупции

Экономическая полиция выявила незаконные схемы обогащения, которые применяло руководство петербургской школы.

Как выяснилось, директор и его помощники вымогали у учителей деньги в обмен на благоприятные условия труда и начисление ежеквартальных премий. Кроме того в составе педагогического коллектива числились фиктивные работники.

По сведениям издания Фонтанка, в декабре 2022 года подозреваемые перевели на свои счета свыше 200 тыс. рублей, полученные в ходе шантажа педагогов.

Сейчас в школе идут обыски, против руководства выдвинуто обвинение по статье о взяточничестве в особо крупных размерах.

Школа № 691 с углубленным изучением иностранных языков считается одним из престижных бюджетных образовательных учреждений Санкт-Петербурга.