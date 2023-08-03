В Екатеринбурге отец оставил пятилетнюю дочь в 20 километрах от дома и пропал

Мужчина оставил пятилетнюю дочь на Эльмаше в Екатеринбурге, после чего пропал. Прохожие увидели потерявшегося ребенка и сообщили о нем в полицию. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов пытаются разыскать горе-родителя, пишет E1.ru.

Люди заметили брошенную на лице девочку накануне. Она не смогла объяснить взрослым, почему находится одна и где в данный момент родители. В связи с этим жители Екатеринбурга обратились в полицию. Прибывшие по вызову стражи порядка забрали несовершеннолетнюю к себе, а после передали родственникам. Оказалось, что ребенок проживает в 20 километрах от места, где был оставлен один, — в Академическом.

Местонахождение отца не удалось установить даже спустя сутки. На звонки мужчина не отвечает. За время поисков был найден лишь велосипед, на котором он привез дочь в Екатеринбург. Мать несовершеннолетней, узнав о случившемся, заявила, что ни к кому претензий не имеет. Сейчас с ней работают сотрудники МВД. За оставление ребенка в опасности родителей могут привлечь к административной ответственности.

Ранее в Екатеринбурге нашли еще одну пропавшую девочку. Она находилась в квартире некого мужчины. В процессе общения тот изнасиловал юную гостью.