В Екатеринбурге одинокая старушка не выключает газ и держит в страхе весь многоквартирный дом

В Екатеринбурге жители многоэтажки пожаловались на одинокую пенсионерку, которая практически не выключает газ в своей квартире. Ее соседи опасаются, что рано или поздно из-за этого может произойти взрыв. Об этом сообщило издание E1.ru.

Как рассказали жильцы многоквартирного дома на Азина, 53, они несколько раз замечали тревожный запах и выясняли, что он исходит из не выключенной плиты старушки. Один раз им удалось получить этому доказательства, попав на кухню к пожилой женщине. Однако он продолжала отрицать, что причина утечки кроется в ней.

По словам людей, они неоднократно пытались убедить соседку в том, что газ подается из ее конфорки без огня, а также жаловались в коммунальные службы. Управляющая компания сообщала, что ничем не может помочь, так как хозяйка квартиры против отключения.

Сегодня же жители дома, наконец, смогли вздохнуть спокойно. Буквально недавно стало известно, что газ старушке все-таки перекрыли. Директор УК «РЭМП Железнодорожного района» сообщил, что отключение произошло по стояку. Также до этого он говорил о том, что управляющая компания ищет родственников пенсионерки, которые могут дать согласие.

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